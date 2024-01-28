鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-28 09:50

2023 年底全球記憶體大廠積極減產控制產出救市，同時，預估在 2024 年下半市場需求邁向復甦，且 DDR5 可望正式成為 PC 搭載主流，在 PCB 廠中，包括競國 (6108-TW)、定穎 (3715-TW) 及健鼎 (3044-TW) 都將因記憶體模組板出貨的增加而受惠，其中，健鼎在記憶體模組板己由 DDR4 延伸到 DDR5 在出貨中。

健鼎主管針對 2024 年首季的市況指出，目前健鼎訂單較明朗的產品應用別在記憶體模組板、汽車板及伺服器板，而且記憶體模組板己由 DDR4 延伸到 DDR5，至於消費性電子應用的訂單仍不振。

健鼎在產品應用比重上，尤以汽車板的比重達 25% 最高，伺服器及網通 20%，DRAM 及 SSD 模組板在占營收比重逾 18%，在目前則 DDR5 的需求加入，加上原有的 DDR4 應用訂單，也使記憶體模組板在 2024 年第一季的訂單能見度增加。

定穎也指出，AI 伺服器及應用走強，使用 DDR 5 記憶體模組板需求增加，定穎除 AI 加速卡的開發之外，高階的 DDR 5 記憶體模組板也是公司營運的另一重點項目。定穎在儲存裝置產品應用占比重約在 6-7% 的水準，定穎同時也切入 AI 用 DDR5 記憶體模組。