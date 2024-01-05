健鼎遭特定賣壓 股價重挫3.34%跌出市值千億元PCB行列

大型 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 、金像電 (2368-tw) 因生產伺服器及 AI 伺服器板題材，而不斷獲法人加碼推升股價後，今 (5) 日同遭遇特定法人結帳賣壓出籠打壓股價，其中健鼎盤中大跌 3.34%，盤中最低 188 元，市值並跌出 PCB 產業上市公司市值千億元公司之外。

而目前其他四家 PCB 產業市值跨過千億元公司包括金像電、欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW)。

健鼎是蘋果供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。

健鼎受惠產能利用率提升，及匯率、產品組合有利挹注下，2023 年第三季稅後純益提升到 21.39 億元，創新高，季增 1.21 倍，年增 31.52%，每股純益 4.07 元；前三季稅後純益 42.41 億元，每股純益 8.07 元，獲利也超越欣興及南電。

健鼎對東南亞的投資也積極動起來，董事會決議對越南增加投資 9000 萬美元，除增資原購併的同奈省邊和廠 3000 萬美元擴充設備外，並新投資 6000 萬美元於越南巴地頭頓省周德工業區租地 5.45 萬坪設立健鼎 (周德) 子公司，將在 2024 年動工興建新廠。

健鼎 2023 年前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年前三季稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。2023 年將再賺回一個股本以上。