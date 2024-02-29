〈魏哲家獲名譽博士〉劉揚偉以早、多、難形容魏哲家 尤其要面對的創辦人更難

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-02-29 19:51

劉揚偉指出，今天早上才從美國庫柏蒂諾 (Cupertino) 回來，去見一個台積電與鴻海的共同大客戶，這次之所以趕回來，起源來自上次自己獲頒交大名譽博士時，請魏哲家作為嘉賓致詞，但兩次不同的地方是，上次是自己誠摯打電話給他，這次是自己不請自來，也引得全場哄堂大笑。

劉揚偉說，2009 年第一次碰到魏哲家時，他就坐在自己對面，具有非常鋒利的眼神、犀利的問題，讓自己壓力很大，因此要做他的客戶與員工其實不太好幹。

劉揚偉根據自己對魏哲家的了解，以三個字形容「早、多、難」，「早」的部分是，他比自己早進交大、早進美國、早回台灣、也早做接班人，當然出生也比自己早；第二是「多」，他領導的公司比我所領導的公司賺的還要很多，拿的股票也比我多很多。

第三個是「難」，他領導的公司從事技術比我所領導的還要難很多，所要面對的創辦人比我面對的創辦人也難很多，是「很難超越的難」，當然最近地緣政治造成的困難，也比自己困難非常多。