蘋果供應鏈PCB廠Q4表現佳 健鼎及臻鼎-KY營收優於上年同期

大型 PCB 廠陸續揭露最新營收，其中並以蘋果 PCB 供應鏈 2023 年第四季營收表現最優，包括健鼎 (3044-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 都優於上年同期表現，同時，在中小型廠中，高技 (5439-TW) 第四季營收以 11.31 億元續創新高，年增 25.68%。

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎科技 2023 年 12 月營收爲 47.31 億元，月減 8.58%，年減 1.91%，2023 年第四季營收 149.51 億元，季減 7.91%，年增 1.97%，2023 年全年營收 588.62 億元，爲近三年低點，年減 10.52%。

而臻鼎 - KY2023 年 12 月營收 148.42 億元，月減 21.22%，年減 11.08%，2023 年第四季營收 545.56 億元，創 8 季以來新高，年增 3.13%，2023 年全年營收爲 1515.57 億元，年減 11.55%。

健鼎 2023 年前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。主要受惠汽車板、伺服器板及記憶體模組板出貨成長。

同時，健鼎對東南亞的投資也積極動起來，健鼎董事會並決議對越南增加投資 9000 萬美元，除增資原購併的同奈省邊和廠 3000 萬美元擴充設備外，並新投資 6000 萬美元於越南巴地頭頓省周德工業區租地 5.45 萬坪設立健鼎 (周德) 子公司，將在 2024 年動工興建新廠。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。