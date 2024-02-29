來滋烤鴨收攤 王品：汰弱留強 維持最佳經營配置

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 15:23

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (29) 日宣布，旗下「來滋烤鴨」最後營業日到今日，此舉主要是為積極汰弱留強、提升經營效率，持盈保泰達最佳經營配置，同仁將轉入其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益均不受任何影響。

來滋烤鴨於 2021 年底因應疫情而成立，以外帶為主，王品表示，疫情過後，消費者習慣回到餐廳內用，因此結束現有 2 家門店，後續同仁將轉入集團其他品牌繼續服務，福利、年資和權益不受任何影響。

王品說明，自 2018 年以來在台灣陸續開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦等超過 10 個新品牌，在多品牌、多角化策略下，集團不斷評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合和經營規模，積極進行汰弱留強，期許符合消費者的期待，並兼顧同仁和投資人的權益。