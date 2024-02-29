〈陸港盤後〉新任證監會主席提資本市場 滬指重新站上3,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-29 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（29 日）收盤同步大漲，滬指收復 3,000 點關口，利多是中國新任證監會主席吳清周二主持資本市場法治建設座談會，是他履新證監會主席後首次就資本市場公開發聲，他強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。

滬指周四收盤勁漲 1.94%，報 3,015.17 點，深成指驟漲 3.13%，報 9,330.44 點，創業板指勁揚 3.32%，報 1,807.03 點。

本月三大指數月線均收漲，終結月線連六跌頹勢。

「北向資金」全天單邊淨買入人民幣 166.03 億元，單日淨買入額創下七個月新高；2 月累計加碼逾 600 億元，寫下近 13 個月新高。

香港恒生指數周四收盤跌 0.15%，報 16,511.44 點，恒生科技指數漲 0.14%，報 3,431.3 點。

據《財聯社》報導，證監會黨委書記、主席吳清在周二主持資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見。全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等政府官員參加座談。

吳清強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。證監會將認真研究與會代表提出的意見，與有關方面共同推動擴大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，發揮法治在資本市場高品質發展中的固根本、穩預期、利長遠作用。

值得一提的是，吳清上任以來，較重視透過座談會了解各方對資本市場的看法。龍年新春上班伊始，在吳清和證監會領導班子分別主持下，證監會召開十餘場座談會，就加強資本市場監管、化解風險、推動資本市場高品質發展聽取各方意見。

《彭博》指出，在中國政府採取一系列提振市場信心的措施後，本月股市大幅反彈。如今投資人期待下周全國人大會議能提提出更多支持措施。

全國政協會議和全國人大會議將分別在 3 月 4 日及 5 日登場。