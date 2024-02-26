〈陸港盤後〉穆迪取銷11家中企信用評級 滬指再度跌破3,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-26 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（26 日）收盤齊跌，滬指跌破 3,000 點，利空是國際信評機構穆迪上周五取銷 11 家中國公司的信用評級，引發投資人擔憂。

滬指周一收盤跌 0.93%，報 2,977.02 點；深成指跌 0.04%，報 9,066.09 點；創業板指跌 0.37%，報 1,751.70 點。

金融、煤炭、電力、基建、石油、白酒等類股同步走低。

香港恒生指數周一收盤跌 0.54%，報 16,634.74 點，恒生科技指數跌 0.19%，報 3,393.29 點。

穆迪上周五突然取消中國主要壞帳管理公司之一「中國長城資產管理公司」的 Baa3 評級。Baa3 是投資級別最低一級，距離「垃圾級」僅一步之遙。

除了中國長城資產管理公司，穆迪也取消另外 10 家建商的信用評級，包括中駿集團、龍光集團、建業地產、融信中國、正榮地產、時代中國、弘陽地產、寶龍地產、旭輝控股集團、中南建設。

穆迪並未詳述上述 11 家中國公司失去信用評級的原因，僅稱這項決定出於「商業原因」。

投資人正在等待中國政府是否會提出更多刺激措施。中共中央總書記習近平上周五主持中央財經委員會第四次會議，強調加快產品更新換代是推動高品質發展的重要措施，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

地方政府的舉債意願較低，也升高了中央政府採取額外措施的預期，北京可能出手收拾殘局，並承擔更多債務。