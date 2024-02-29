(獨家)希華轉投資紐國Rakon股權可望獲美商收購 獲利貢獻每股4.52元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 10:31

希華晶體 (2484-TW) 轉投資紐西蘭上市頻率元件廠 Rakon 公司，近期在美國同業上市公司正式提出以每股 1.7 元紐元收購全數股權之下，股價已呈現倍數上漲，而依希華公開說明書，希華現持有 Rakon 股權 2801 萬 6000 股，如全數獲收購，將可獲利 7.24 億元，對每股貢獻達 4.52 元。

美國頻率元件上市公司為補足軍事國防這塊產品，提出以每股 1.7 元紐元全數收購建議，Rakon 已在紐西蘭交易所公開此事，股價已由每股 0.62 紐元，跳升一倍到 1.23 紐元。目前已並實地查核完畢，將進入下階段雙方協商。

希華現持有 Rakon 股權 2801 萬 6000 股，持股成本約 2 億元 ，如希華 Rakon 如全數獲收購，將可獲利 7.24 億元，對希華每股貢獻達 4.52 元。

希華是在 2017 年 2 月 15 日 Rakon 現金增資時，以特定人身分出資 1000 萬美元，以每股 0.22 紐元全數認購，當時希華持有 Rakon 公司 16.6% 的股權，成為最大法人股東，Rakon 公司原有 3 席董事、2 席獨立董事，在希華晶體入股後，並取得 Rakon 一席董事席次。