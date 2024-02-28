〈全聯龍年展望〉成立永續委員會 將推動四大計畫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-28 09:49

連鎖超市龍頭全聯 27 日宣布 2024 年正式成立「永續委員會」，並發表「rePXMART」標誌，將推動 4 大行動計畫；全聯表示，身為本土企業，藉此持續將 ESG 議題深化核心本業，期望發揮零售通路的力量，關注台灣永續發展。

全聯說明，永續委員會由總經理蔡篤昌擔任主席，以「全聯善美的永續發展策略」執行「永續農業」、「循環減塑」、「減碳綠能」、「惜食減廢」4 大行動計畫，將永續策略導入各部門，整合資源並積極循環利用，擴大綠色經濟規模。

為朝永續目標邁進，全聯今年成立的永續委員會，轄下由 14 個部門的一級主管擔任領導成員，定期召開會議，並發布永續報告書，揭露相關進度與規劃。

全聯期望，透過高階主管帶領內部同仁，將永續 DNA 逐步深植企業文化中，並積極運用上下游管理的力量，展現社會影響力，擴大綠色經濟規模。

全聯 2008 年起跨足生鮮，成為改革台灣農業的關鍵力量之一，全聯董事長林敏雄更以「農民有事，就是全聯的事」，致力做好全民超市，全聯近幾年也持續呼應國際間對生物多樣性重視的趨勢、保育海陸域生態，邁向責任消費與生產的目標。

例如，全聯致力老鷹的生態保育，持續推動「老鷹紅豆」相關商品，開發「官田菱雉菱」，製成多樣調理熟食商品，總計整體友善生態商品去年業績逾 13 億，其中，老鷹紅豆系列商品擁有 5.5 億元的業績。

循環減塑部分，全聯裸賣安心平價專區深受消費者喜愛，截至去年底，裸賣品項超過 300 品，裸賣品項比例達 35%，在創造傳統市場豐富多樣的氛圍下，業績年增 20%。