全聯2023年8大消費趨勢 三種水果各狂銷近10億元

連鎖超市龍頭全聯今 (12) 日發布 2023 年消費動態，歸類出 8 大趨勢，包括「萌寵商機」、「50 + 照護」、「疫後旅遊」、「抗漲環保」、「省心料理」、「AKB 不敗」、「熟食當道」和「銅板經濟」等，其中，蘋果、奇異果和香蕉三大水果，全年熱銷皆各近 10 億元。

全聯說明，據農業部調查全國寵物商機已超過 500 億元，帶動全聯去年寵物相關品項業績成長達 2 位數，其中，犬飼料熱銷第一的是「葛莉思犬食大餐牛肉 / 雞肉 4kg」。

而 2026 年我國將邁入超高齡社會，高齡化趨勢帶動萌髮、染髮霜等商品業績。

疫後出遊需求熱絡，帶動休閒食品和飲料類銷售，約有 8% 成長。

受通膨影響，節省的消費意識也反映在民生用品上，以家清洗劑商品來看，擁有高 CP 值、成分單純、歷經好幾各世代都愛的南僑水晶肥皂為洗衣類 Top1 商品。

而全聯自煮備料化繁為簡的食材，銷售成績表現亮眼，去年熱銷逾 3 億元的美國牛肋條登上牛肉類銷售冠軍，鮮魚類除了冷藏鮭魚輪切，就以鮭魚菲力成績最好，銷售額超過 1 億元。

據全聯銷售資料顯示，水果熱銷三大天王為蘋果、奇異果和香蕉，全年熱銷皆各近 10 億元，蘋果類由美國華盛頓富士蘋果奪下冠軍，日本青森蜜富士蘋果緊追在後。

而美味堂招牌湯品鍋物，2023 年由雞湯獨霸，剪開覆熱就能上桌的前三名為金華干貝燉雞、蒜蒜雞湯和鹿茸燉土雞，雞湯三雄總計去年售出超過 100 萬隻雞。

據銷售資料統計，Read Bread 白吐司、We Sweet 小農鮮奶泡芙、We Sweet 蜂蜜蛋糕、阪急麵包奶油手撕包銷售金額皆各有超過 1 億元的佳績，登 2023 年烘焙四大天王。

全聯正依消費主要趨勢，推出年度百大商品賞，於 1 月 18 日前推出 20 個商品類別、超過百支暢銷品，以第 2 件 5 折、買 1 送 1 等優惠價格回饋消費者，另購買指定商品任 2 件再加贈 1 枚印花，全力布局農曆年前採購商機。