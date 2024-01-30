全聯拓電支生態圈 不限金額消費可拿到3.5%回饋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 17:04

連鎖超市龍頭全聯今 (30) 日宣布，旗下全支付為鼓勵用戶更熟悉電支帳戶的使用，並強化電支市場的市占， 全支付於春節消費檔期將攜手三大銀行國泰世華、玉山銀行和元大銀行，祭出筆筆消費不限金額最高 3.5% 全點回饋。

全聯正快速擴張生態圈，全支付目前合作品牌超過 250 個，涵蓋 21 萬個可支付據點。

全聯說明，此次點數高回饋活動將於 2 月 1 日至 3 月 31 日進行，於合作通路 (除全聯場域等場域之外皆適用) 消費不限金額，使用全支付帳戶或連結銀行帳戶付款，筆筆享 1.5% 全點回饋無上限，而連結指定銀行國泰世華、玉山銀行、元大銀行帳戶付款再加碼 2% 全點回饋 (每人每月最高可得全點 100 點)。

全聯進一步提到，全支付春節加碼回饋百萬，2 月 8 日至 2 月 24 日使用全支付於合作通路，單筆消費滿 888 元可享 4.5% 全點回饋，每人每日最高可得全點 88 點。