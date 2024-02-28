日產汽車擬2027年前推出自無人駕駛服務

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-28 22:20

日產汽車 (Nissan Motor) 周三 (28 日) 表示，計劃約 3 年內在日本推出小規模無人駕駛服務，利用這項技術彌補計程車司機日益減少的問題。該公司希望自 2027 年 4 月開始的會計年度之前，在日本 3 到 4 個城市 (包括農村地區) 開始提供所謂四級自駕服務。

而在上述計畫開始之前，日產將在未來幾年內於日本第二大城橫濱進行試驗，屆時將有多達 20 多輛改裝過的 Serena 小型貨車在該地服務。

日產研究與資深工程師副總裁 Kazuhiro Doi 表示，日產將在橫濱進行二級自動駕駛初步試驗，每輛車會配有一名安全駕駛。

報導指出，本田汽車 (Honda Motor)、日本電信電話 (Nippon Telegraph and Telephone) 和豐田汽車 (Toyota Motor) 等競爭對手正在加大對無人駕駛服務的興趣，在日本人口迅速高齡化的背景下開發這項技術。