隨華爾街反彈 日本、澳洲股市收盤創歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 16:30

日本和澳洲股市周五 (1 日) 均創下歷史新高，因美國關鍵通膨數據符合預期，讓押注六月降息的投資者鬆了一口氣，而中國好壞參半的數據，則提振了人們對更多政策支持的希望。

日經指數延續上月 7.9% 的漲幅，收盤上漲 1.92%，收於 39940 點，直逼 4 萬關卡。日股升勢主要是由科技股推動。對人工智慧的樂觀情緒，提振日本科技股接棒美股隔夜上升。

日本半導體製造商瑞薩電子 (Renesas Electronics) 領漲日經指數成分股，升幅超過 5%。晶片製造商也紛紛上升。日本市值最高的晶片製造商東京電子公司漲 4.3%，Nvidia 供應商 Advantest 公司股價升 3.1%。Arm(ARM-US) 控股公司軟銀集團上揚 1.8%。

澳洲股市收漲 0.6%，ALO 收報 8007.1 點，創歷史新高，市場憧憬澳洲央行短期內會降息，加上企業業績理想，帶動大市向好。

周五的數據顯示，中國 2 月工廠活動連續第五個月收縮，而服務業擴張步伐加快，突顯世界第二大經濟體的復甦不平衡。這激起了人們對中國政策制定者在下周的年度人大會議上獲得更多政策支持的希望，北京方面將在會上公布新的一年的經濟目標。