擺脫市場質疑 輝達由AI之王邁向美股之王

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 22:48

晶片製造商輝達 (NVDA-US) 再次證明自己是人工智慧 (AI) 熱潮中的「王者」。

輝達 2 月 21 日公布的財報顯示，第 4 季營收年增 265% 至 221 億美元。獲得 AI 晶片需求推動的資料中心業務表現更出色，營收年增 409% 達 184 億美元。

輝達給出的財測也很強勁，第 1 季營收財測區間中位數為 240 億美元，遠高於華爾街普遍預期的 222 億美元，這意味著第 1 季營收將再成長 234%。

《巴隆周刊》分析指出，輝達是一家體量龐大的科技公司，能夠實現這樣的成長還沒有先例可 循。對於樂觀的投資人和輝達主管來說，這正是 AI 力量的展現。輝達 CEO 黃仁勳在財報發布會上說：「加速計算和生成式 AI 已經到達一個臨界點，全世界各地的公司、行業和國家的需求都在飆升。」

輝達表示，資料中心業績的成長反映出用於運行大語言 AI 模型和生成式 AI 應用程式的 Hopper GPU 出貨量的成長。大型雲端運算供應商如亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS、微軟 (MSFT-US) 的 Azure 和谷歌 (GOOGL-US) 的雲端，占第 4 季資料中心營收一半以上。

強勁的業績和前景凸顯出輝達無懈可擊的優勢：該公司在管理製造供應鏈方面的實力，以及比競爭對手更快的創新能力。

由於輝達銷售的是硬體，資料中心營收成長 5 是一項令人難以置信的壯舉。和業務規模擴大基本沒有成本的軟體不同，輝達生產和銷售的是複雜的產品，其高端 AI 系統由 3.5 萬個零件組成。

在供應鏈之外，輝達也開始以更快的速度發表晶片。管理層去年 10 月向投資人介紹，該公司 AI 資料中心產品組合的周期已從兩年縮短為一年。

到了某個時間點，輝達的成長將放緩或停止，這是華爾街擔心的問題，但人們對於明年輝達還能迎來新一輪成長越來越有信心。輝達以往通常只發布未來一季的業績財測，但黃仁勳在 21 日的財報電話會議上，預計 2025 年輝達的營收將實現成長。

輝達先前介紹，下一代人工智慧 GPU B100 將在未來幾季發布。分析師預計輝達將調高 B100 的售價，將高於目前的 H100。 Baird 分析師杰拉 (Tristan Gerra) 在研報中寫道：「即將推出的 Blackwell 架構將推動性能進一步提升，ASP (定價) 也會提高。」

輝達的財報應該可以打消投資人的擔憂，即該公司目前在 AI 訓練領域的主導地位或許無法擴展到不斷成長的 AI 推理市場。輝達在公布財報時透露，過去一年資料中心 40% 的營收估計來自推理業務。

TD Cowen 分析師拉姆齊 (Matthew Ramsay) 在研報中寫道，這個數字「表明輝達在 LLM (大語言模型) 推理領域保持著強大的競爭地位」。並指出，推理「需要滿載堆疊加速」，並認為輝達有能力透過整合晶片、網路和軟體為客戶提供更好的服務。

投資人對輝達的成長停滯和市占率遭到侵蝕的擔憂有所緩解後，上周四 (22 日) 和上周五 (23 日) 輝達股價創下歷史新高，上周全周上漲 8.5%，至 788 美元。市值達到 1.97 兆美元，超越亞馬遜和 Alphabet 成為美國市值第三大上市公司；排在它前面的只有蘋果和微軟。