傳應用材料收到多份傳票 提供出貨中國資料
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 18:22
《彭博》報導，美國政府已對應用材料公司 (Applied Materials Inc.)(AMAT-US) 發出新一輪傳票，要求該公司提供向中國客戶發貨的訊息資料。在美國切斷向中國銷售先進晶片製造設備之際，這個敏感話題再次被提起。
應用材料公司是美國最大半導體製造設備供應商之一。報導指 2 月來已接獲美國證券交易委員會 (SEC) 和麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室等機構的「多份傳票」。
應用材料公司沒有詳細說明最近的傳票。該公司為半導體製造業提供許多核心設備，美國在這場制裁行動中尋求其他國家的合作。
美國商務部和其他機構自 2022 年起就提出要求，當時拜登政府升級制裁行動，阻止先進晶片設備流入中國。
美國司法部去年已對應材公司與中芯國際的交易展開調查。中芯於 2023 年為華為生產一款先進的處理器；人們認為該處理器超出中國的能力範圍，引發辯論。
應用材料公司在周二 (27 日) 提交文件表示，關於這些問題正與政府充分合作。有些事項存在不確定性，無法預測結果，也無法合理估計與這些事項相關的一系列損失或是否可能遭到處罰。
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