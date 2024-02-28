傳應用材料收到多份傳票 提供出貨中國資料

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 18:22

應用材料公司是美國最大半導體製造設備供應商之一。報導指 2 月來已接獲美國證券交易委員會 (SEC) 和麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室等機構的「多份傳票」。

應用材料公司沒有詳細說明最近的傳票。該公司為半導體製造業提供許多核心設備，美國在這場制裁行動中尋求其他國家的合作。

美國商務部和其他機構自 2022 年起就提出要求，當時拜登政府升級制裁行動，阻止先進晶片設備流入中國。

美國司法部去年已對應材公司與中芯國際的交易展開調查。中芯於 2023 年為華為生產一款先進的處理器；人們認為該處理器超出中國的能力範圍，引發辯論。