雖抨擊數位貨幣 巴菲特仍投資數位銀行New Bank

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 18:17

雖然一再鄙棄數位貨幣，巴菲特卻透過 New Bank (NU-US) 這家數位銀行間接投資了比特幣和加密貨幣，無疑提升了波克夏的財務狀況。而 New Bank 的成功也證明，傳統金融和加密貨幣可以找到共同點

New Bank 母公司 Nubank 創辦人兼執行長大衛表示：「我們在 2023 年實現超過 80 億美元的營收和 10 億美元的淨利。隨著努力在 2024 年超越 1 億客戶的里程碑，我們正在大力投資新的成長途徑，不斷將潛力轉化為利潤 。」

New Bank 是一家美國的商業銀行，成立於 2006 年，由一群成功的韓裔美國商人、社區領袖和專業人士發起。該行目前在紐約和新澤西州各有三個全服務的零售分行。

New Bank 也是一家專注於加密貨幣的金融科技公司。新型銀行通常不是銀行本身，而是與銀行合作，提供行動為主的銀行帳戶，並有存款保險。新型銀行的優點是可以提供更低的費用、更高的利率、更好的用戶體驗，和更多的創新產品。

New Bank 的母公司 Nubank 是總部位於巴西的私人數位銀行，也是專注於加密貨幣的新型銀行。Nubank 擁有超過 4000 萬客戶，是拉丁美洲最大的數位銀行，也是全球最大的新型銀行之一。