華爾街日報：阻礙客戶另外接單 輝達刻意延後出貨
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 18:33
《華爾街日報》和社群媒體近日接連傳出輝達 (NVDA-US) 可能刻意延後出貨，阻礙競爭對手討論接單。這與輝達執行長黃仁勳日前表示，正努力公平地分配供應的說法形成鮮明對比。
《華爾街日報》報導，輝達如果發現客戶正在尋求更好的發展業務機會，就可能會拖延資料中心 GPU 的出貨。輝達的競爭對手人工智慧晶片新創製造商 Groq 表示，由於客戶擔心輝達報復性出貨延遲，都心存恐懼地對取得或設計人工智慧技術保密。
Groq 執行長羅斯 (Jonathan Ross) 告訴《華爾街日報》，由於潛在客戶擔心被輝達發現與其他廠商討論接單，客戶們都會否認自己曾與這些競爭對手公司會面，雖然這種情況在業界並不少見。
羅斯說：「我們遇到的很多人都說，如果輝達聽說客戶正在會面，它們會否認這一點。」「問題是你必須提前一年向輝達付款，可能會在一年內得到硬體，也可能需要更長時間。」
《華爾街日報》報導甚至暗示，微軟 (MSFT-US)、Google (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭正打造自有人工智慧加速器，但都堅稱不打算成為輝達的競爭對手。輝達在人工智慧市場中占有主導地位，估計 80% 的公司使用輝達的硬體產品。
針對羅斯的聲明指控，黃仁勳告訴分析師，他試圖公平地向業者分配 GPU，並將避免向不立即使用加速器的公司出售產品。
不過，在 Groq 指控輝達使用延後出貨手段後，超微 (AMD)(AMD-US) 前副總裁赫克曼 (Scott Herkelman) 表示輝達的確採取類似策略，他甚至稱輝達為「GPU 獨占集團 」。他在社群媒體 X 中貼文寫道 ：「這種情況發生的次數比預期的要多」。
赫克爾曼的指控確實是一件大事，因為他從 2016 年起負責 AMD 的圖形業務部門，該部門必須在消費者和資料中心方面與輝達競爭，直到 2023 年離開 AMD。更重要的是，他在 2012 年 9 月到 2015 年 5 月間擔任輝達 GeForce 業務總經理。
不過目前尚不清楚是否有任何證據證明輝達有不當行為；或者即使真的有，是否有人敢於提出證據。
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