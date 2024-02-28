華爾街日報：阻礙客戶另外接單 輝達刻意延後出貨

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 18:33

《華爾街日報》報導，輝達如果發現客戶正在尋求更好的發展業務機會，就可能會拖延資料中心 GPU 的出貨。輝達的競爭對手人工智慧晶片新創製造商 Groq 表示，由於客戶擔心輝達報復性出貨延遲，都心存恐懼地對取得或設計人工智慧技術保密。

Groq 執行長羅斯 (Jonathan Ross) 告訴《華爾街日報》，由於潛在客戶擔心被輝達發現與其他廠商討論接單，客戶們都會否認自己曾與這些競爭對手公司會面，雖然這種情況在業界並不少見。

羅斯說：「我們遇到的很多人都說，如果輝達聽說客戶正在會面，它們會否認這一點。」「問題是你必須提前一年向輝達付款，可能會在一年內得到硬體，也可能需要更長時間。」

針對羅斯的聲明指控，黃仁勳告訴分析師，他試圖公平地向業者分配 GPU，並將避免向不立即使用加速器的公司出售產品。

不過，在 Groq 指控輝達使用延後出貨手段後，超微 (AMD)(AMD-US) 前副總裁赫克曼 (Scott Herkelman) 表示輝達的確採取類似策略，他甚至稱輝達為「GPU 獨占集團 」。他在社群媒體 X 中貼文寫道 ：「這種情況發生的次數比預期的要多」。

赫克爾曼的指控確實是一件大事，因為他從 2016 年起負責 AMD 的圖形業務部門，該部門必須在消費者和資料中心方面與輝達競爭，直到 2023 年離開 AMD。更重要的是，他在 2012 年 9 月到 2015 年 5 月間擔任輝達 GeForce 業務總經理。