沃爾瑪、應用材料今晚發布季報! 谷歌和Spotify擴大戰略合作!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 55 分)

■道瓊指數：下跌 -2，跌幅 -0.01% 至 35048。

■那斯達克 100 指數：下跌 -36，跌幅 -0.23% 至 15853.25。

■標普 500 指數：下跌 -3.00，跌幅 -007% 至 4516.25。

【今日總經數據】總經今晚聚焦多位聯準會官員將發表談話及及初領失業金、工業生產和金出口價格指數，目前市場預期 10 月工業生產月增率將下滑至 - 0.3%。

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今日發布季報的標普 500 成分股如下： (完整清單請見此)。

二、美股盤前關注重點

1. 谷歌與馬來西亞政府宣布開展戰略合作：馬來西亞政府與谷歌 (GOOGL.US) 今日宣布開展戰略合作，只在為更多的馬來西亞人和本地企業創造包容性增長機會。根據聲明，合作預期將通過技能培訓、數字基礎設施投資，人工智能 AI 創新和雲優先政策，以提高企業的數字競爭能力，並尋求為 30 萬位馬來西亞人提供包容性的技能提升機會。

2. 谷歌和 Spotify 宣布擴大戰略合作夥伴關係：谷歌 (GOOGL.UE) 和 Spotify(SPOT.US)今日宣布擴大戰略合作夥伴關係，強化雙方基礎設施、數據、分析和人工智能 / 機器學習技術方面的專業技能。

Spotify 將使用大型語言模型 (LLM) 以幫助識別用戶在播放和有聲讀物中的收聽模式，以便量身推薦。Spotify 首席產品和技術長 Gustav Söderström 表示，我們的技術發展與 Google Cloud 相匹配，將為我們的產品構建最佳的運行平台，並利用生成式 AI 功能進一步推動創新。

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3. . 美國 10 月零售銷售下滑幅度小於預期，PPI 意外大跌：美國昨日公布 10 月零售銷售數據，較上個月下滑 0.1%，跌幅低於市場預期的 0.3%。9 月月增率上修至 0.9%。扣除汽車及汽油的銷售額較前月增長 0.1%，顯示美國零售業仍具韌性。

美國 10 月 PPI 月增率自 0.4% 降至 - 0.5%，遠低於市場預期的 0.1%，為 2022 年 4 月以來最大降幅，主要反應汽油價格下跌。核心 PPI 月增率由 0.2% 降至 0%，遠低於市場預期的 0.3%。PPI 公布後，市場預期 10 月核心 PCE 將降至 3.5%。

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