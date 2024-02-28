等待關鍵通膨數據 美債殖利率走跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-28 17:55

美國國債殖利率周三 (28 日) 下跌，投資者關注未來的關鍵經濟數據，這些數據可能為利率前景提供暗示。

美東時間凌晨 4:50，10 年期公債殖利率下跌 2.2 個基點至 4.293%。2 年期公債殖利率下跌 2.7 個基點至 4.685%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在等待關鍵經濟數據時也考量貨幣政策的前景，尤其是利率。

個人消費支出 (PCE) 物價指數將於周四 (29 日) 公布，投資人希望該指數將顯示通膨正在放緩。PCE 是聯準會偏好的關鍵通膨指標，政策制訂者正在尋找更多證據，證明物價上漲帶來的壓力有所降溫，然後再做出降息決定。

1 月消費者物價指數和生產者物價指數均高於預期，促使投資人延後首次降息何時實施的預期。首次降息最後一次定價是在 6 月，比投資人 1 月初仍期待的 3 月晚了幾個月。

投資人一直希望降息能夠儘早開始，因為人們仍然擔心升息對經濟的影響，特別是是否會導致經濟衰退。