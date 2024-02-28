等待關鍵通膨數據 美債殖利率走跌
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-28 17:55
美國國債殖利率周三 (28 日) 下跌，投資者關注未來的關鍵經濟數據，這些數據可能為利率前景提供暗示。
美東時間凌晨 4:50，10 年期公債殖利率下跌 2.2 個基點至 4.293%。2 年期公債殖利率下跌 2.7 個基點至 4.685%。
殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。
投資人在等待關鍵經濟數據時也考量貨幣政策的前景，尤其是利率。
個人消費支出 (PCE) 物價指數將於周四 (29 日) 公布，投資人希望該指數將顯示通膨正在放緩。PCE 是聯準會偏好的關鍵通膨指標，政策制訂者正在尋找更多證據，證明物價上漲帶來的壓力有所降溫，然後再做出降息決定。
1 月消費者物價指數和生產者物價指數均高於預期，促使投資人延後首次降息何時實施的預期。首次降息最後一次定價是在 6 月，比投資人 1 月初仍期待的 3 月晚了幾個月。
投資人一直希望降息能夠儘早開始，因為人們仍然擔心升息對經濟的影響，特別是是否會導致經濟衰退。
周二 (27 日) 公布的數據顯示，由於對勞動市場降溫和政治格局不穩定的擔憂，消費者信心正在下降。同時，最新的耐久財訂單報告下降 6.1%，降幅超出預期。
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