輝達股價飆漲 橋水基金成為這波漲勢的大贏家
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 10:09
去年繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 股價狂飆近 240%，全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）成為大贏家，並押注輝達股價還會漲。
據《巴隆周刊》周日（25 日）報導，橋水提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，去年第 4 季橋水手上的輝達股票增加了五倍，橋水對奇異（General Electric）(GE-US) 的持股也增持了一倍多。
截至去年年底，橋水持有的輝達股票價值 1.33 億美元，如果橋水的持股不變，現在股票價值將提高至 2.12 億美元。
橋水由達里歐（Ray Dalio）於 1975 年創立，《退休金與投資》（Pensions & Investments 雜誌的數據顯示，截至 2023 年 6 月 30 日，橋水的資產管理規模為 972 億美元，位居全球避險基金資產管理規模之首。
去年輝達股價漲幅輾壓美股標普 500 指數，標普 500 指數上漲了 24%。今年來輝達股價累計已大漲 59%，相較下，標普 500 指數同期漲幅為 6.7%。輝達股價周一收盤漲 0.35%，報 790.92 美元。
輝達上周三公布第 4 季財報，其樂觀前景讓投資人感到安心，人工智慧（AI）仍在加速成長。輝達的財報提振了全球股市。
展望未來，Constellation Research 首席分析師 Ray Wang 在接受 CNBC 採訪時表示：「輝達股價還沒觸頂。輝達在 AI 晶片市場的市佔率達到 90%...... 還有 18 個月的 GPU（繪圖晶片）積壓訂單。」他說，儘管企業有其他選擇，但他們「仍然希望是輝達的 GPU」。
海通國際股票研究總經理 Jeff Pu 指出，現在搭上輝達繁榮高速列車還不嫌晚，他把輝達的目標價上調至 950 美元。
美銀則表示，輝達資料中心產品的銷售增長「強勁」，明年輝達推出的產品「能夠支持強勁成長」，並持續到 2025 年。美銀把輝達的目標價從 800 美元調高至 925 美元。
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