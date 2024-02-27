輝達股價飆漲 橋水基金成為這波漲勢的大贏家

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 10:09

截至去年年底，橋水持有的輝達股票價值 1.33 億美元，如果橋水的持股不變，現在股票價值將提高至 2.12 億美元。

橋水由達里歐（Ray Dalio）於 1975 年創立，《退休金與投資》（Pensions & Investments 雜誌的數據顯示，截至 2023 年 6 月 30 日，橋水的資產管理規模為 972 億美元，位居全球避險基金資產管理規模之首。

輝達上周三公布第 4 季財報，其樂觀前景讓投資人感到安心，人工智慧（AI）仍在加速成長。輝達的財報提振了全球股市。

展望未來，Constellation Research 首席分析師 Ray Wang 在接受 CNBC 採訪時表示：「輝達股價還沒觸頂。輝達在 AI 晶片市場的市佔率達到 90%...... 還有 18 個月的 GPU（繪圖晶片）積壓訂單。」他說，儘管企業有其他選擇，但他們「仍然希望是輝達的 GPU」。

海通國際股票研究總經理 Jeff Pu 指出，現在搭上輝達繁榮高速列車還不嫌晚，他把輝達的目標價上調至 950 美元。