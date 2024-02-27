輝達中國「特供版」H20晶片 傳GTC大會後全面接受預訂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-27 19:36

供應鏈人士透露，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 在舉辦完 GTC 2024 大會（3 月 18 日 - 3 月 21 日）後，將全面接受中國「特供版」H20 晶片預訂，最快四周可以供貨。

據《科創板日報》報導，一名供應鏈人士表示，H20 的性能相當於 H100 的四分之一，但性價比不太好，產能供應也跟不上，量供預計要到今年下半年。

北京一名經銷商則說，目前來看，H20 的需求聲量不大，主要是「性價比不高」，國產算力晶片也是廠商的一個選項。

該經銷商表示，目前算力廠商的晶片底層技術多數還是由輝達支持，採用 H20 的優勢，在於一是合規，二是遷移成本低，但算力國產化長期來看又是一個確定的趨勢。因此，對客戶而言，還會在兩者之間做選擇。

該經銷商認為，從市場策略來講，輝達推出 H20，主要是為了穩住中國市場，在產品指標上，只要略高於國產算力產品，不再可能會有對標海外其他產品的高標準，但這款晶片是否會有需求，還要市場驗證。

另一名深圳地區經銷商表示，對於 H20，目前還不確定是否會要進貨，需要看後續市場需求。

H20 是輝達針對中國市場推出的「特供版」晶片，目的是為了符合美國的出口管制新規。該晶片是由 H100「縮水」而來，於 2023 年 10 月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片 L20 和 L2。

中國是輝達第三大市場，銷售額佔營收五分之一。但受美國出口管制新規影響，輝達來自中國的資料中心營收顯著下降。

輝達在 2 月 21 日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中，首次將華為列為人工智慧（AI）晶片等多個類別的主要競爭對手，並稱如果美國政府擴大限制晶片出口，將進一步削弱輝達的競爭力。