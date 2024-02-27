〈中砂法說〉去年EPS 5.91元創次高 擬配4元現金股利

中砂 ( 1560-TW ) 今 (27) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受 新台幣 升值影響，獲利下探兩年半來低點，全年稅後純益 8.52 億元，年減 31.7%，每股稅後純益 5.91 元，創下歷史次高。

中砂今日也公告股利分派，擬以盈餘分配現金股利 2.5 元，再以資本公積發放 1.5 元現金股利，等於股東每股可拿到合計 4 元的現金股利，以今日收盤價 268 元推算，殖利率約 1.49%。公司表示，此次股利發放延續先前政策，希望維持穩定配息率並隨著獲利成長與股東共享果實。