〈中砂法說〉去年EPS 5.91元創次高 擬配4元現金股利
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-27 20:08
中砂 (1560-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受新台幣升值影響，獲利下探兩年半來低點，全年稅後純益 8.52 億元，年減 31.7%，每股稅後純益 5.91 元，創下歷史次高。
中砂今日也公告股利分派，擬以盈餘分配現金股利 2.5 元，再以資本公積發放 1.5 元現金股利，等於股東每股可拿到合計 4 元的現金股利，以今日收盤價 268 元推算，殖利率約 1.49%。公司表示，此次股利發放延續先前政策，希望維持穩定配息率並隨著獲利成長與股東共享果實。
中砂去年第四季營收 15.94 億元，季減 3.3%，年增 0.31%，毛利率 32%，持平前季，年減 1.8 個百分點，營益率 17.2%，季增 0.2 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益 1.6 億元，季減 45.2%，年減 18.4%，每股稅後純益 1.11 元。
中砂去年全年 63.81 億元，年減 7.6%，毛利率 30.4%，年減 6.2 個百分點，營益率 15.5%，年減 5.2 個百分點，稅後純益 8.52 億元，年減 31.7%，每股稅後純益 5.91 元。
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