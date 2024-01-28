鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-28 09:40

中砂 (1560-TW) 近年積極投入資源在先進製程領域，在客戶端的 3 奈米擁有高市佔率，受惠客戶需求增加，也將擴充鑽石碟產能，從現有的 3.5 萬顆擴充至 5 萬顆，年增 43%，再生晶圓也透過提升產品規格，優化整體平均售價 (ASP)，公司看好，今年營運將挑戰 2022 年的歷史新高。

展望今年，中砂表示，第一季因工作時長較短，營收估是全年低點，第二季起將逐季上揚，且由於客戶全年預估樂觀，下半年應該是有不錯的成長幅度，從產品線來看，今年鑽石碟、再生晶圓 / 測試晶圓還有砂輪三大產品線都會成長。

中砂指出，先進製程技術門檻越來越高，單價也跟著提升，目前鑽石碟 5 奈米以下的比重已經超過 5 成，受惠客戶先進製程需求強勁，預期將是今年成長幅度最大的產品，目前也已經在跟客戶合作 2 奈米、1.4 奈米的下世代產品。

此外，中砂再生晶圓追求高值化產品，如高階測試晶圓等，今年預計導入最新檢測設備，進行產品升級，推出業界最領先的 17 奈米產品，且除晶圓代工龍頭外，也與美系 IDM、記憶體業者合作，擴大客戶群。