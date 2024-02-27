〈中砂法說〉鑽石碟強勁成長 今年營收年增上看1成
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-27 17:57
中砂 (1560-TW) 今 (27) 日召開法說會，公司指出，受惠大客戶先進製程 3 奈米、5 奈米需求強勁，加上成熟製程與記憶體產業緩步復甦，今年鑽石碟將是主力成長動能，抵銷晶圓事業部業績下滑壓力，全年營收估年增 0-10%。
展望後市，中砂預估，以美元兌新台幣 31.5 元匯率換算，今年營收估成長 0-10%，毛利率 32-38%，淨利率 16-22%，不論是毛利率與淨利率皆會高於去年，以三大事業來看，鑽石事業部成長最強勁。
中砂看好，大客戶用於先進製程的鑽石碟出貨會逐季增加，成熟製程與記憶體客戶對今年也不悲觀，預期下半年整體需求會高於上半年，預期今年底產能會增加至 3.5 萬顆以上，帶動鑽石事業部營收年增超過 15%。
晶圓事業方面，中砂預估，今年產能會維持滿載，但因供給超過需求 10%，影響測試晶圓價格下跌，產品平均售價 (ASP) 跌幅約 5%，因此預估今年晶圓事業部營收年減個位數，最好情況則大致持平。
砂輪事業方面，中砂主要客戶為機械與工具機產業，去年基期較低，現階段隨著需求緩步回升，預計今年砂輪事業營收會有 7-10% 的成長。
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