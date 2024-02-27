〈中砂法說〉鑽石碟強勁成長 今年營收年增上看1成

中砂 ( 1560-TW ) 今 (27) 日召開法說會，公司指出，受惠大客戶先進製程 3 奈米、5 奈米需求強勁，加上成熟製程與記憶體產業緩步復甦，今年鑽石碟將是主力成長動能，抵銷晶圓事業部業績下滑壓力，全年營收估年增 0-10%。

中砂看好，大客戶用於先進製程的鑽石碟出貨會逐季增加，成熟製程與記憶體客戶對今年也不悲觀，預期下半年整體需求會高於上半年，預期今年底產能會增加至 3.5 萬顆以上，帶動鑽石事業部營收年增超過 15%。