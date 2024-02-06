鴻海斥44億元印度建新廠 持續擴張區域製造版圖
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-06 18:52
鴻海 (2317-TW) 今 (6) 日公告，子公司 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 斥資 120 印度盧比(約新台幣 44.14 億元)，以自地委建廠房，持續擴張區域製造版圖。
值得注意的是，鴻海 1 月中旬才宣布，與印度 HCL 集團攜手，在印度設立專業封測代工廠（OSAT），當時就是透過 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 與 HCL 集團合資新設公司。
不過，業界人士分析，Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 此次自地委建廠房，也有可能是為了擴大當地 iPhone、零組件等 ICT 產品線布局。
鴻海董事長劉揚偉在前日受訪上才指出，區域製造是個趨勢，鴻海集團在這一塊布局也走得滿穩健，除了印度外，在越南、美墨、歐洲等也都有產能規劃，會陸續開出。
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