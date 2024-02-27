亞弘電去年獲利創高 EPS達4.63元 擬配每股現金3.9元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 17:39

亞弘電 (6201-TW) 今 (27) 日公布最新財報及股利配發案，亞強電 2023 年全年稅後純益 4.13 億元，改寫上市以來新高，年增 24.49%，每股純益達 4.63 元，同時，董事會決議配發去年股利每股現金股利 3.9 元，也是上市以來新高，股利現金殖利率爲 6.21%。

生產電子專業音訊、小家電及醫療保健器材的亞弘電，目前集團訂單能見度約為 4 個月左右，公司預期 2024 年上半年業績平穩。

亞弘電 2024 年第四季營收爲 9.72 億元，毛利率 25.34%，季減 1.01 個百分點，年減 1.86 個百分點，稅後純益爲 1.03 億元，季減 24.14%，年增 21.05%，每股純益 1.15 元。

亞弘電 2024 年營收爲 34.06 億元，毛利率 25.41%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 4.13 億元，改寫上市以來新高，年增 24.49%，每股純益達 4.63 元。

亞弘電仍看好 2024 年起在醫療保健器材業務區塊的成長，預計繼上臂式血壓計在 2023 年獲首家取得歐盟認證之後，2024 年將還會兩項產品通過認證，在歐美市場銷售可望因此進一步擴大。

同時，在台灣及中國大陸之外的海外生產基地方面，亞弘電目前已在菲律賓完成新廠的建置目前具備 3 條電子音訊產品的生產線，預計 2024 年會繼續擴張產能，同時，亞弘電並開始展開在菲律賓設置新廠及新產能的前期規劃。

同時，亞弘電元月在台正式啟用「743 射頻實驗室」，這個實驗室的框架尺寸是 7 米 4 米 3 米，面對更多高頻產品的開發研究，並滿足客戶的產品需求，加速產品開發驗證時間，達到產品快速上市。

在過去，由於廠內場地不符合最新法規，測試數據誤差大，因此客戶經常要求將產品送到實驗室進行確認。現在有了「743 射頻實驗室」，廠內的數據具有相當的公信力。在設備完善的情況下，客戶相對依賴亞弘在產品開發驗證方面的能力。