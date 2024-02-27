基士德-KY去年EPS 1.28元 擬配發現金股利1元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 18:12

水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 今 (27) 日召開董事會，通過 2023 年全年財務報表，第四季獲利超越前三季總和，全年稅後純益 4687 萬元，年減 74.3%，每股 1.28 元，同時，基士德 - KY 擬配發去年股利每股現金 1 元，依今天收盤價 43.65 元計，現金殖利率 2.29%。

基士德 - KY2023 年第四季營收 5.66 億元，毛利率 28.08%，季減 4.78 個百分點，年年減 11.4 個百分點，稅後純益 3133 萬元，季增 81.13%，年減 39.75%，每股純益 0.85 元。

基士德 - KY2023 年營收 17.74 億元，毛利率 32.1%，年減 3.77 個百分點，稅後純益 4687 萬元，年減 74.3%，每股純益 1.28 元。

基士德 - KY 近兩年積極開發台灣市場，在台灣地區營運占比約 12%，智能團隊再穫 2023 經濟部中小企業處「綠色科技新創獎勵競賽」優勝獎項，2024 年台灣地區的業務將在設備、智能及工共工程領域穩步前進；同時並將結合生態系力量，尋求東南亞地區業務拓展的機會。基士德 - KY 轉投資裕山環境公司 (7715-TW) 已於 1 月 12 日以每股 45 元登錄興櫃交易，其 2023 年度營收達 14.62 億元，稅後純益淨利達 9,555 萬元，每股純益 3.5 元，目前基士德 - KY 持有裕山股權 21.63%。

在中國大陸市場方面，大陸統計局公布 2023 年全年 GDP 年增 5.2% 符合預期，但其經濟發展面臨國際政治經濟不利的因素增多，加上大陸國內週期性和結構性問題，工業利潤衰退及投資減緩，經濟發展仍暗潮洶湧。基士德 - KY 在中國地區的業務，除致力環保行業基礎業務質與量的成長外，因應節能降碳的發展契機，公司將持續推出節能降碳方案，對環保以外的碳控排行業客戶進行開發，以尋求新的業務增長機會。