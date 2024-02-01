緯穎受惠ASIC、中東案NRE挹注 後市可期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-01 16:06

AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 受惠 ASIC 以及中東專案 NRE 挹注，部分 AI 伺服器及 ASIC 第一季將小量出貨，加上重啟中東相關業務，預計下半年將開始出貨。法人預估，緯穎去年第四季毛利率有望提升至 10.8%。

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 積極發展 ASIC 伺服器，法人根據供應鏈調查，今年 AWS 的 ASIC 約有 8 種專案種類，平均一台伺服器搭載 8 個 ASIC，第一季伺服器機殼及機櫃將少量出貨，預計上半年可出貨 600 至 1000 個機櫃，下半年將放量，出貨量提升至 4000 到 5000 個機櫃。

法人指出，緯穎為 AWS ASIC 首波伺服器的主要系統整合廠，預計 3 月將開始貢獻營收，並在第三季開始放量，法人估 AWS 業務將成為緯穎今年重要的成長動能。此外，加上 Meta(META-US) 以及微軟 (MSFT-US) 相關 AI 專案也開始小量出貨，都可望帶動緯穎營運。

至於中東專案方面，法人指出，根據供應鏈訪查，中東相關業務已經重啟，且中東浸沒式水冷專案不受晶片禁令影響，預計可在下半年出貨。法人預估，約可貢獻 626 億元的營收。

緯穎今 (1) 日也宣布，參與 2024 年世界行動通訊大會 (MWC)，將展出基於第 5 代 Intel Xeon 處理器、加速人工智慧的邊緣運算伺服器，可用於多樣化的應用。緯穎指出，其模組化的產品，讓多元化邊緣運算應用的有效實施成為可能，包括人工智慧、無線接入網 (RAN)、內容傳遞網路 (CDN)、固定無線接入 (FWA) 和寬頻等，都可以在不同環境中運作。