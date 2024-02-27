鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.78億美元，Worldcoin(WLD)24小時漲幅達11.5%
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,350.97美元，24小時漲跌幅+9.34%；以太幣(ETH)現報價格3,233.08美元，24小時漲跌幅+4.03%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達31.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.01億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.92億美元。
24小時漲幅：Worldcoin(WLD)24小時漲幅11.5%；卡特西幣(CTSI)24小時漲幅7.59%；SingularityNET Token(AGIX)24小時漲幅6.22%。
24小時跌幅：THETA(THETA)24小時跌幅40.2%；DAR(DAR)24小時跌幅34.4%；COTI(COTI)24小時跌幅24.5%。
近一週漲幅：Sleepless AI(AI)近一週漲幅8.72%；Auction(AUCTION)近一週漲幅8.37%；Ark(ARK)近一週漲幅7.6%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅175%；Verge(XVG)近一週跌幅97%；DAR(DAR)近一週跌幅55.6%。
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