鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.78億美元，Worldcoin(WLD)24小時漲幅達11.5%

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達31.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.01億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.92億美元。

24小時漲幅：Worldcoin(WLD)24小時漲幅11.5%；卡特西幣(CTSI)24小時漲幅7.59%；SingularityNET Token(AGIX)24小時漲幅6.22%。

24小時跌幅：THETA(THETA)24小時跌幅40.2%；DAR(DAR)24小時跌幅34.4%；COTI(COTI)24小時跌幅24.5%。

近一週漲幅：Sleepless AI(AI)近一週漲幅8.72%；Auction(AUCTION)近一週漲幅8.37%；Ark(ARK)近一週漲幅7.6%。