Infosys：成本考量可能迫使IT客戶延後採用AI

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 20:47

Infosys 一位高階主管表示，IT 客戶對使用人工智慧 (AI) 感到興奮，但成本考量迫使它們限制了該技術的更快採用。

這家印度第二大軟體服務出口商執行副總裁兼交付聯席主管薩蒂許 (Satish HC) 告訴《路透》：「你必須考慮投資回報，因為與其他技術不同，這項技術成本很高。」

近年來，客戶將注意力集中在成本削減項目上。薩蒂許表示，預算正在被「絕對必要」的需求所吞噬，例如使自己能夠抵禦網路攻擊，這可能會延遲 AI 的擴展。

他補充道：「其中一些優先事項正在降低組織的發展速度。」

由於通膨壓力和全球經濟不確定性，客戶削減支出並推遲決策，預計截至 2024 年 3 月的一年，印度資訊科技產業將小幅成長 3.8%，達到 2539 億美元。

他表示，雖然一些公司因為數據準備不足等原因可能還沒有準備好擴大 AI 規模，但該技術正在被其他公司迅速採用，因為它提供了更多的機會。

然而，Infosys 對其對未來技術的押注持樂觀態度，「在 Infosys，我不認為我們優先考慮數位化。我們花了幾年的時間，但現在已經了解瞭如何適應數位化，我們正在更加地適應 AI，我認為我們正在朝 AI 優先發展。」

他補充說，雖然 2023 年是一個「下滑期」，但 2024 年可能是為未來奠定基礎的一年。

根據產業機構 Nasscom 和顧問公司 BCG 的數據，印度 AI 市場預計到 2027 年將達到 170 億美元，2024 年至 2027 年間年化成長率為 25-35%。

薩蒂許說，「我認為你可以為加速打下很多基礎。這就是為什麼我說今年是過渡年。」他並補充說他仍然不希望客戶揮霍。