輝達推新RTX500/1000 搶AI筆電GPU市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-26 18:49

AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 今 (26) 日宣布，推出全新 NVIDIA RTX 500/1000 GPU，提供更簡便輕巧的算力，滿足筆電等行動裝置運行 AI 應用，合作夥伴包括戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想(Lenovo) (0992-HK) 和微星 (2377-TW) 等新裝置預期將在今年春天上市。

輝達指出，隨著生成式 AI 和混合工作環境成為新標準，幾乎每個專業人士，無論是內容創作者、研究人員還是工程師，都需要一台功能強大的 AI 加速筆電，幫助使用者即使在移動途中也能應對產業內最嚴峻的挑戰。

輝達全新 NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada Generation 筆記型電腦 GPU 將應用於全新型高度便攜的行動工作，擴展基於 NVIDIA Ada Lovelace 架構的產品陣容，其中包括 RTX 2000、3000、3500、4000 和 5000 Ada Generation 筆電。

由於 AI 正迅速被採用，以提高專業設計和內容創建工作流程以及日常生產力應用程式的效率，凸顯在系統中擁有強大的本地人工智慧加速和足夠的處理能力的重要性。

輝達 RTX 500 和 1000 GPU 等 Ada Generation GPU 的新一代行動工作站將包括神經處理單元 (NPU)、CPU 組件和 NVIDIA RTX GPU，其中包括用於 AI 處理的 Tensor Core。 NPU 有助於卸載輕型 AI 任務，而 GPU 則可額外提供高達 682 TOPS 的 AI 效能，以滿足要求更高的日常 AI 工作流程。

GPU 提供的更高水準的 AI 加速對於處理各種基於 AI 的任務至關重要，例如具有高品質 AI 效果的視訊會議、具有 AI 升級的串流影片或透過生成 AI 和內容創建應用程式更快地工作。

與僅使用 CPU 的配置相比，全新 RTX 500 GPU 可為 Stable Diffusion 等模型提供高達 14 倍的生成式 AI 效能，利用 AI 進行照片編輯的速度提高高達 3 倍，3D 渲染的圖形效能提高高達 10 倍，從而為傳統和新興工作流程帶來生產力上的躍升。

RTX 500 和 1000 GPU 小巧的設計中可讓各地筆電使用者透過 AI 提升工作流程，影片編輯人員可以簡化任務，例如利用 AI 去除背景噪音。平面設計師可以利用 AI 升級使模糊的圖像變得更加生動。專業人士可以在移動時工作，同時使用 AI 獲得更高品質的視訊會議和串流體驗。