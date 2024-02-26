〈MWC通訊大會〉廣達旗下雲達借助Intel Xeon之力 加速AI 5G應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-26 18:29

廣達 (2382-TW) 旗下雲達科技 (QCT) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，以「AI 魔法打造 5G 世界」為主題，展示 5G 與 AI 基礎設施及解決方案，以及搭載 Intel Xeon 可擴充處理器的 QuantaEdge 等系列伺服器，推動 AI 與 5G 轉型。

雲達科技表示，此次展出的產品包括 5G 與 AI 基礎設施及解決方案，以及 QuantaGrid、QuantaPlex 和 QuantaEdge 系列伺服器。其中搭載 Intel Xeon 可擴充處理器的解決方案，具備高性能、大頻寬記憶體，以及高安全性等特性，可應用在車輛設計與製造的智慧化產線、生成式 AI 圖像生成，以及智慧高球虛擬教練等多種情境。

在 5G 與 AI 解決方案中有三大特點，首先是 QuantaEdge 5G 邊緣伺服器方面，QCT QuantaEdge EGX74I-1U 與即將上市的 QuantaEdge EGX77B-1U 行動邊緣運算 (MEC) 伺服器採用具備 Intel vRAN Boost 的第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器，符合 Intel FlexRAN 軟體架構，具備高彈性、高可擴充性、低能耗和超短機身小體積，適用於各種 Open RAN 使用情境。

QCT OmniPOD 企業 5G 解決方案部分，雲達科技指出， QCT OmniPOD 採用 Intel 科技的端到端企業 5G 網路解決方案，由 5G 核心網、5G 接入網，與網管系統所組成。可以整合相機、自動搬運機器人或其他終端裝置，在不同環境下實現 AI 影像分析、影像分類，和產線模擬等應用。此外，客戶也可以根據不同的場景，選擇進行單點或多點式的部署。