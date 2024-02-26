〈MWC通訊大會〉廣達旗下雲達借助Intel Xeon之力 加速AI 5G應用
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-26 18:29
廣達 (2382-TW) 旗下雲達科技 (QCT) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，以「AI 魔法打造 5G 世界」為主題，展示 5G 與 AI 基礎設施及解決方案，以及搭載 Intel Xeon 可擴充處理器的 QuantaEdge 等系列伺服器，推動 AI 與 5G 轉型。
雲達科技表示，此次展出的產品包括 5G 與 AI 基礎設施及解決方案，以及 QuantaGrid、QuantaPlex 和 QuantaEdge 系列伺服器。其中搭載 Intel Xeon 可擴充處理器的解決方案，具備高性能、大頻寬記憶體，以及高安全性等特性，可應用在車輛設計與製造的智慧化產線、生成式 AI 圖像生成，以及智慧高球虛擬教練等多種情境。
在 5G 與 AI 解決方案中有三大特點，首先是 QuantaEdge 5G 邊緣伺服器方面，QCT QuantaEdge EGX74I-1U 與即將上市的 QuantaEdge EGX77B-1U 行動邊緣運算 (MEC) 伺服器採用具備 Intel vRAN Boost 的第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器，符合 Intel FlexRAN 軟體架構，具備高彈性、高可擴充性、低能耗和超短機身小體積，適用於各種 Open RAN 使用情境。
QCT OmniPOD 企業 5G 解決方案部分，雲達科技指出， QCT OmniPOD 採用 Intel 科技的端到端企業 5G 網路解決方案，由 5G 核心網、5G 接入網，與網管系統所組成。可以整合相機、自動搬運機器人或其他終端裝置，在不同環境下實現 AI 影像分析、影像分類，和產線模擬等應用。此外，客戶也可以根據不同的場景，選擇進行單點或多點式的部署。
QCT Platform on Demand(QCT POD) 方面，QCT POD HPC & AI 融合式系統同樣用 Intel 科技，以模組化設計縮短用戶部署所需的時間，簡化系統管理與監控。QCT POD 提供完整開發環境，讓 HPC 與 AI 工作負載能在同一個系統架構下運行，也提供雲端原生的排程工具和資料分層工具。
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