寶雅去年獲利創新高 每股大賺24.41元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-26 16:17
連鎖美妝生雜業者寶雅 (5904-TW) 今 (31) 日公布去年財報，稅後純益 25.25 億元，年增 22.11%，每股純益(EPS)24.41 元，在連續 2 年獲利回升同時，也創下全年獲利新高紀錄；事實上，自 2022 年第三季以來，幾乎是每個季度每股均賺達 6 元，顯示實體通路大者恆大的優勢。
而寶雅董事會也通過，擬發放現金股利 21 元，配息率達 87.5%，以今日收盤價 498 元計算，現金殖利率約 4.2%。
寶雅去年合併營收 220.79 億元，年增 13.36%，營業毛利 97.37 億元，年增 15.83%，毛利率 44.1%，年增 0.94 個百分點，營業利益 31.93 億元，年增 23.34%，營益率 14.46%，年增 0.88 個百分點，稅後純益 25.25 億元，年增 22.11%。
截至 1 月底為止，寶雅全台共設有 366 間寶雅、25 間寶家。
寶雅表示，正持續展店並布局新美妝和店中店店型，提高市場滲透率，其中，美妝店已近 40 家據點。
同時，寶雅也持續加速數位布局，藉此優惠產品組合、完整數位布局，寶雅表示，APP 已進行有感全面改版，可進一步串聯門市、線上購物服務。
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