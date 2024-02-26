寶雅去年獲利創新高 每股大賺24.41元

連鎖美妝生雜業者寶雅 (5904-TW) 今 (31) 日公布去年財報，稅後純益 25.25 億元，年增 22.11%，每股純益(EPS)24.41 元，在連續 2 年獲利回升同時，也創下全年獲利新高紀錄；事實上，自 2022 年第三季以來，幾乎是每個季度每股均賺達 6 元，顯示實體通路大者恆大的優勢。