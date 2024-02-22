〈MWC通訊大會〉明泰宣布參展 大秀5G新世代寬頻設備解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-22 14:42

網通大廠明泰 (3380-TW) 今 (20) 日宣布將參與 MWC 2024 世界行動通訊大會，將在經濟部工業局籌組的 MWC 台灣館中，展示 5G 基站新世代 O-RAN 無線電單元 (O-RU) 產品方案。

明泰近年積極投入 5G 專網領域的開發，並逐步導入市場進入商轉與服務。明泰表示，此次在 MWC 展出的「5G 基站新世代 O-RAN 無線電單元 (O-RU) 產品方案」提供符合 O-RAN 介面標準的 5G 基站的無線電單元 (RU)，讓電信運營商以及系統整合商在不同的場域布建時，可以依照自身需求進行調整。

明泰進一步透露，此項產品方案目前已與多家歐、美、日等國際客戶，進行多個應用場域布建測試。

隨著全球 5G 需求日趨強勁，將帶動網通、高數據內容產業快速成長。對此明泰表示，5G 基站無線電單元 (RU) 產品除了積極支援 O-RAN 規格外，也因應未來 5G、6G 技術需求，導入了 5G 巨量天線技術 (Massive MIMO)，可以增加網路覆蓋率，以及場域的使用彈性，在網路通訊高流量的城市，可以幫助提升通訊系統傳輸容量及效率。