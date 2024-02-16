〈MWC通訊大會〉中磊董座親自領軍 MWC展示三大解決方案搶商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-16 16:49

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (16) 日宣布將參與 MWC 2024 世界通訊大會，董事長王煒親自領軍，於展會中展示 5G、雲端智能分析平台，以及數位城市服務三大主軸解決方案，提供高附加價值產品與多元應用搶商機。

中磊表示，5G 技術具高速傳輸、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，使得產業營運模式產生改變。因此中磊展出的 5G 解決方案，包括全系列 mmWave 毫米波、Sub-6GHz 小型基地台以及 5G FWA CPE(固定無線接入客戶終端設備)，可優化 5G 訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。

中磊指出，電信營運商可以透過多元化網路服務，擴大頻譜的使用效益，搶攻商機。另外，中磊也同步展出全套企業專網解決方案，打造快速、安全、高效的連結效能。

雲端智能分析平台方面，中磊採動態展示，協助營運商即時掌握用戶終端設備的部署狀況、網路效能、智慧警示等，以減少客訴降低維運成本。至於數位城市部分，中磊則提供整合物聯網和 5G/WiFi 覆蓋的城市級監控服務，可有效提升城市維安與智慧城市的效能。