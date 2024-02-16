〈MWC通訊大會〉仁寶布局B5G衛星通訊 大秀最新解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-16 15:36

仁寶 (2324-TW) 參與即將登場的 MWC 2024 世界行動通訊大會，展出 B5G 時代的未來發展，大秀最新衛星通訊以及綠色科技解決方案，預料將帶來更多元的全球通訊體驗。仁寶指出，會中不僅展示 5G 革新的技術，更將 ESG 永續概念融入企業之中。

仁寶將攜手合作夥伴，共同展示通訊科技與永續發展的完整解決方案。仁寶表示將有三大亮點，包括先進的 5G 通訊設備、突破性的衛星物聯網解決方案，以及創新的 ESG 能源管理系統。

仁寶將展出的產品非常多元，包含最新的 5G 小基站和 5G 模組、5G 終端設備、NTN 衛星物聯網解決方案、ESG 碳管理、能源及充電管理等 saas 服務。仁寶表示，期望可以提供全球用戶更智慧、高效的無線通信體驗。

仁寶進一步提到，仁寶的衛星使用者終端裝置不僅符合 3GPP 無線通訊標準 Release 17 與 ITU LPWAN，更整合先進的 MT6825 NTN 晶片與 LoRaWAN 通訊技術。仁寶說明，這不但使其能夠結合物聯網廣域通訊技術優勢，同時也能透過雙向通訊的功能，讓衛星物聯網解決方案能夠鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。

仁寶表示，企業可以充分利用衛星通訊技術，實現物聯網裝置之間的連線和溝通，同時也能透過 NTN 服務供應商將企業的資料連結到 5G 專網，提供更穩定的通訊服務。此外，透過仁寶的 ESG 能源管理解決方案，企業能夠精準調節能源使用，藉此降低成本與環境影響。