神基投控去年純益年增46% EPS 6.17元 擬配息5元創新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-26 20:51
強固型電腦大廠神基投控 (3005-TW) 今 (26) 日公告去年財報，稅後純益 37.44 億元，年增 46%、每股純益 6.17 元，創歷史次高；公司董事會決議，每股配息 5 元，則創歷史新高，若以今 (26) 日收盤價 121.5 元計算，現金殖利率約 4.1%。
神基去年營收 347.92 億元，年增 7.1%、毛利率 28%，年增 2.5 個百分點，營益率 11.4%，年增 1.9 個百分點、淨利率 10.8%，年增 2.9 個百分點，獲利率呈現三率三增。
其中，神基去年營業利益 39.66 億元，創歷年新高，年增 28.2%，主要是受惠強固型電腦、車用機構件事業成長，以及轉投資的航太扣件廠豐達科 (3004-TW) 獲利回溫，推升整體本業獲利表現。
神基去年第四季 89.73 億元，季減 0.7%、年增 6.9%；毛利率 29.4%，持平前季、年增 1.3 個百分點；營益率 11.6%，季減 2 個百分點、年減 1.2 個百分點。
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