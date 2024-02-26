群益證拿下新版資安驗證 為國內券商同業首家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-26 15:15

隨著券商客戶端的數位金融服務已橫跨網頁、智慧型手機，群益金鼎證券 (6005-TW) 今 (26) 日指出，資安事件凸顯金融業資訊安全防護的重要性，拿下 ISO 27001:2022 新版資安驗證，為國內券商同業首家。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，為了確保資訊安全，群益將資安防護問責層級提升至董事會，整合集團資源，由上而下提升同仁的應變處置能力，以強化集團的資安韌性。

國際標準組織 (ISO) 於 2022 年底宣布新版 ISO27001:2022 標準後，群益金鼎證券積極展開一整年的轉版作業，近日獲得 ISO 國際標準制定與驗證機構英國標準協會 (BSI) 通過，成國內首家獲頒驗證的券商。

群益進一步說明，近年不斷提升資安治理成熟度，推動資安聯防機制，並持續精進的資安防護能力，提升資訊安全標準，以確保金融服務的可信度和安全性。