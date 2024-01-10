群益投信看Q1股債契機兼具 「LONG」配置策略掌握行情

2023 年下半年隨通膨降溫明確、聯準會暫停升息，市場對於今年降息預期增溫之下，帶動投資情緒，主要股、債市迎來反彈行情。群益投信指出，2024 年也是龍年，在股債投資契機兼具之下，第一季建議投資人可採用「LONG」配置策略來因應。

群益投信說明，L 代表 Long-term investment，即適合作為投組長期持有的穩健收益型產品，包括具穩健高息特色的台股高息 ETF、全球優先順位非投資級債，又或是透過跨資產、跨試場配置的多重資產基金、目標風險組合基金來參與行情，以及升息尾聲下受惠程度大的長天期債，包括 25 年美債 ETF、ESG BBB 投等債 ETF、投資級產業債 ETF。

Opportunity 代表機會市場，以去年表現相對落後的大中華基金、東協基金可持續觀察；N 代表 New mage trend，包括近年全球兩大主流產業趨勢 - 電動車與淨零碳排相關之電動車基金和 ESG 低碳 ETF；Growth 為成長市場，以在經濟面與企業獲利上都具成長動能之美股基金、印度基金與台股基金最值得留意。

群益投信表示，總體經濟尚屬穩健，料呈現溫和成長，若搭配貨幣政策逐漸偏鴿，過往經驗來看股債資產都有不錯表現，環境上仍相對有利於風險性資產表現，惟佈局上也需留意國際地緣政治發展，以及各主要經濟體之景氣循環狀況，故在機會與風險並存的環境下，建議投資大眾可透過資產配置來掌握市場成長行情，或藉此強化投資組合收益與波動控管的能力。

群益投信 ETF 及指數投資部經理人曾盈甄表示，展望 2024 年第 1 季 ETF 配置，在債券 ETF 方面，基於主要央行立場轉鴿，降息幾乎已確立，加上債券收益率仍處相對高點，存債仍具吸引力下，建議投資人可朝「一長三高」的角度來挑選債券 ETF，既享穩健收益，又享後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間，包括升息末端受惠程度高的長天期 25 年期以上美債 ETF，以及產業安全性高、報酬表現高、收益水準也較一般投資級公司債還要更加優異的投資級電信債 ETF、長天期 ESG BBB 投等債 ETF。

股票 ETF 方面，曾盈甄進一步指出，台股基本面題材皆有撐，建議可進一步挑選具有成長動能、息值保護、基本面良好標的，以「權值」、「高息」、「半導體」為投資關鍵字，可留意結合權值股和 ESG 篩選的低碳市值型 ETF，既掌握台股大盤行情，又能兼顧國際所重視，資金布局重點之 ESG 投資趨勢。

此外，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，建議投資人可選擇訴求精準選股之台股高息 ETF 來配置，以兼顧高息與穩定成長。