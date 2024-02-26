富蘭克林：春未暖花先開 氣候行動該加速了! 氣候變遷主題型股票基金蓄勢待發

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 13:55

今年一月台灣中南部櫻花、黃花風鈴木搶先盛開，日本氣象廳也預告櫻花季會提前。富蘭克林證券投顧表示，美國時代雜誌即預言 2024 年必須是氣候行動指數型增長的一年！看好具備氣候變遷應變能力的企業將脫穎而出，建議投資人將全球氣候變遷主題型股票基金列為長期投資配置。

根據歐盟氣候監測機構統計，今年 1 月是 1940 年有記錄以來最熱的 1 月，且是自去年六月以來連續第八個月創下同期最高溫。為達到控制全球升溫在 1.5°C 內的目標，2030 年前將溫室氣體排放量比 2019 年減少 43%，2024 年距離 2030 年僅有不到 6 年的時間，聯合國秘書長安東尼．奧古特雷斯指出，考量目前各國設定的排放目標和 1.5°C 目標間的差距猶如峽谷般的巨大，須加速推動五大氣候行動 (下表)，包括落實國際能源總署的淨零排放路徑、逐步淘汰化石燃料、擴大對南方國家融資、協調淨零行動及賦予公眾權力。

資料來源: 美國時代雜誌 (2023/1/16)，富蘭克林證券投顧整理。* 全球南方國家 (the Global South) 指的並非 地理位置而是發展中國家。

富蘭克林證券投顧建議，在 2024 年全球將加速氣候行動的環境下，看好具備氣候變遷應變能力的企業將脫穎而出，建議投資人將全球氣候變遷主題型股票基金列為長期投資配置，採取分批加碼或定期定額方式，將氣候變遷的風險轉化為獲利契機。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格 · 卡麥隆 (Craig Cameron) 表示，2024 年預期聯準會等主要央行的貨幣政策將轉為寬鬆，將帶動氣候變遷股票營運及估值回升。由於氣候變遷股票屬於資本密集產業，不論是風力發電渦輪機、太陽能裝置等替代能源產業，或是為了提高能源效率而升級的產品或是購買電動車的消費決策，隨著利率自高檔下滑，2023 年的逆風將轉為順風。

此外，隨著極端氣候對全球的威脅更加嚴峻，要把全球氣溫升幅控制在比工業化前水準高出 1.5°C 情境已越來越不切實際的情況下，全球必須持續強化脫碳的承諾和努力，包括今年四月美國證交會 (SEC) 將公布對氣候風險揭露的規定等，預期將引導更多企業投入應對氣候變遷的努力。