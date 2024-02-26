境內外基金總規模衝上10.81兆元 基富通下載量突破10萬

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 11:26

根據集保基金統計，截至今年 1 月底止，境內外基金總規模達 10.81 兆元，無論 ETF、主動式基金規模都同步增加。基富通專屬基金理財 APP 自去年底推出後，因強打基金資訊免費看、開戶交易安全便利與終身 0 手續費等普惠金融措施，受到市場熱烈迴響，至今不到半年時間，累計下載量已衝破 10 萬人次，並迅速增加中。

根據集保基金資訊觀測站資料統計，截至今年 1 月底為止，境內外基金總規模達 10.81 兆元，其中，ETF 吸引存股族資金大量流入，規模來到 4.02 兆元，並帶動主動式基金買氣，扣除 ETF 與貨幣市場基金後的主動基金規模來到 5.85 兆元。

基富通總經理王浩宇認為，在資產管理業者的共同努力下，相信未來主被動式基金都還有持續成長的空間，尤其台股基金規模正逼近 5000 億元大關，而基富通將持續以開放平台的營運架構，結合境內外基金公司資源，提供一個完整、客觀、安全與便利的基金投資管道。

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