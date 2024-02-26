〈ESG大趨勢〉中華電導入愛立信AI節能網路解決方案 能源消耗節省超過30%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 11:29

中華電 (2412-TW) 與國際通訊設備大廠愛立信今 (26) 日共同宣佈，導入 AI 智慧節能網路解決方案，透過愛立信人工智慧和機器學習技術，實現網路智慧化營運，可節省超過 30% 的能源消耗並提升高溫預警能力。

中華電攜手愛立信導入智慧節能解決方案，運用愛立信獨特先進的 AI 和機器學習技術對日益複雜的網路進行自動化監控與優化，並透過大數據模型預測網路負載，進行能源效率最佳化。

中華電透過此解決方案，在以不影響用戶體驗為前提下，最高可節省超過 30% 的能源消耗，並透過自動化功能如深度休眠模式 (deep sleep mode)，在不需要傳輸資料時進入休眠模式，大幅減少能耗。

雙方也透過自動化降低營運成本支出，實際行動體現雙方在去 (2023) 年簽訂 Beyond 5G 合作備忘錄的合作項目具體成果，同時再次於 2024 世界行動通訊大會中擬定對於 3GPP R18 最新標準的商用推進合作。

根據 GSMA 研究顯示，全球已有超過四成的電信營運商設定積極的淨零目標。而在全球大多數的行動網路中，無線接取網 (RAN) 由於必須兼顧容量與覆蓋範圍，往往佔整體能源使用的八成以上，如果能夠提升無線接取網的能源效率，將是協助行動產業降低碳排放的關鍵。