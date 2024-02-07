中華電信獲CDP氣候變遷評比最高級A級榜單殊榮

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 14:27

國際碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project,CDP) 組織公布 2023 年碳排放揭露氣候變遷問卷評鑑結果，中華電信 (2412-TW) 從 2.1 萬家公司中脫穎而出，成為少數獲得最高級別「A」的企業之一，榮登全球減碳領導企業。

中華電信為了實現生物多樣性及永續淨零目標，除已經加入 RE 100 倡議，承諾在 2040 年前百分之百使用再生能源外，公司更高度重視生物多樣性和保護森林的重要性，承諾在 2030 年實現生物多樣性的淨正向影響 (Net Positive Impact, NPI) 和無淨毀林 (No Net Deforestation, NND) 目標，並計畫投入資源進行森林復育，包括與林務局合作進行全台重點國有林和海岸林的植樹復育計畫等，計畫於 8 年內種植 15 萬棵樹。

同時中華電信以廣結盟為目標，對外攜手關鍵供應商，啟動「大手拉大手、大手拉小手、減碳一起走」的淨零倡議、建立綠色供應鏈聯盟，共同為永續轉型做出貢獻；已累計 61 家關鍵供應商共同承諾於 2030 年減碳 50%，並在 2050 年達到淨零排放目標，藉由制定自身的減碳目標和做法，履行中華電信供應鏈夥伴的責任，一同為 2050 年達到淨零排放而努力。

中華電信長期以來運用核心專業、技術、資源、能力與特色，積極投入科技減碳，透過綠色電力採購與自建，與創新研發高效智慧節能管理系統，有效減少能源消耗和碳排放，並透過大規模企業志工淨灘、淨山，與林務局及世界羽球球后戴資穎合作植樹等方式，重視生物多樣性，促進多元生態保育，讓淨零轉型更有力量。