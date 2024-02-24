〈台積熊本廠開幕〉日本半導體將復興 宣布提供JASM第二座廠補助

鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 16:47

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (24) 日熊本廠 JASM 正式開幕，日本首相岸田文雄親錄影片恭賀致詞，除了感謝台積電至日本建廠外，也宣示將以政策支持 JASM 第二座廠區。這次也是日本政府首度公開談論 JASM 第二座廠；另外，經濟產業大臣齋藤健 (Ken Saito) 也宣示日本半導體一定會復興。

岸田文雄指出，半導體對產業脫碳至關重要，也對台積電願意將日本設為全球布局重要的一環表達由衷感謝，同時也感謝當地居民、菊陽町以及當地營造建設相關人士貢獻。

岸田文雄說，當台積電宣布要建設 JASM 後，就有多達 50 家企業表達想投資熊本，之後從九州熊本開始推動薪資水準的良性成長，台灣與日本的經濟交流也更加茁壯。政府先前就推出《半導體與數位產業戰略》，提供企業優惠稅制與補助金，目前已經迅速執行，未來也會支持 JASM 第二座廠區，帶動投資與薪資成長的良性循環逐步擴大，也祝福 JASM 生意蒸蒸日上。

經濟產業大臣齋藤健 (Ken Saito) 也補充，半導體是日本走向數位化並脫離二氧化碳的關鍵，也是提升日本產業水準的重要物資，回首過去，日本曾在半導體產業位居全球第一，不過，當時由於美國對日本施壓，使得日本失落好幾年，這是政府應該要去正視並檢討反省的地方。

不過，齋藤健指出，日本必須重建半導體產業實力，前經濟產業大臣三年前就支持改變法案，透過採取財政預算補助產業發展，之後決定通過以 4760 億日圓，補助 JASM 第一座廠區，屆時該廠將會是擁有先進邏輯半導體的製造工廠，對日本產業非常具有指標性意義。

齋藤健補充，領先的製造業帶動設備投資，也推動薪資成長，目前熊本縣工資已超過 5 萬日圓，比一般公司更高，也活化熊本地區經濟，台積電日前也發表將建設 JASM 第二座廠，經濟部產業省也由衷感謝台積電再度投資，政府也會全力支持。