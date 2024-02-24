〈台積熊本廠開幕〉致力推動水循環 平均一滴水用3.5次

鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 20:50

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 熊本廠 JASM 今 (24) 日正式開幕，由於熊本擁有豐沛的地下水量，也成為台積電設廠的考量之一。台積電指出，公司致力推動水循環，平均一滴水使用 3.5 次，水回收率達 75%，且排放標準也高於熊本政府。

由於熊本當地水源主要仰賴地下水，台積電為考量設廠後大量使用水源的情況，已預先在設廠當地的菊陽町 11 處地方測試抽取地下水，水量為工廠投產後單日所需約 1.2 萬噸，經過測試後地下水位並無變化。

台積電補充，熊本當地含有豐沛的地下水源，是因阿蘇山特殊的土壤結構，並歷經 5 至 20 年才沉積成為地下水，當地知名的白川即是從阿蘇山匯集後再流向平地，途中流經眾多地區，特別在大津町與菊陽町間的耕作地具有高含氧量。

台積電期望維持當地水含氧比率，採取兩大措施，一是跟當地政府及農民合作，在冬季休耕時期，為農地進行灌溉，填充地下水，二是購買含氧區土地種植出來的米，稱為含氧米，現階段就供應在台積電食堂中。

台積電指出，JASM 從取水開始，經過超取水系統，再經過半導體製程使用後進行回收，中間會經由排放處理再利用，最後排放出去，整個過程中，一滴水平均使用 3.5 次，水回收率達到 75%，藉此降低地下水的使用量。