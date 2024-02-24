台積電熊本廠開幕、輝達財報亮眼AI族群狂歡、台股突破萬九大關 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-24 08:53

晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 熊本廠今 (24) 日正式開幕，研調機構預期將牽動日本半導體未來 10 年發展；輝達 (NVDA-US) 周三 (21) 日公布財報表現亮眼，激勵台股 AI 族群活蹦亂跳；台股周五 (23) 日突破萬九大關，以下為本周大事回顧：

台積電熊本廠開幕 牽動日本半導體未來十年發展

研調機構 TrendForce 昨 (23) 日表示，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 熊本廠 (JASM) 今 (24) 日即將開幕，也是台積電在日本的第一座工廠 (Fab23)，未來月產能估達 4 至 5 萬片，製程以 22/28 奈米為主，還有少量 12/16 奈米，為後續熊本二廠主力製程作準備，也預期台積電此次設廠將牽動日本半導體未來十年發展。

輝達財報外掛多頭推進器 台股 AI 族群齊衝高

輝達 (NVDA-US) 周三 (21 日) 公布財報表現亮眼，激勵台股 AI 相關概念股周四 (22 日) 股價紛紛喊衝，包括台積電 (2330-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)，以及技嘉 (2376-TW) 等 AI 族群活蹦亂跳。

持續受惠 AI 商機，輝達去年第四季營收、獲利表現雙雙超出預期，去年第四季營收 221 億美元，年增 2 倍，寫下歷史新高，獲利為 128.4 億美元，年增超過 4 倍。此外，根據輝達財測，預期第一季營收為 240 億美元，高於分析師預期的 221 億美元。

萬九曇花一現 獲利賣壓出籠 小漲 36 點收 18889 點仍創收盤高

台股周五 (23 日) 在美股大漲帶動下，早盤一度大漲近 160 點，最高來到 19012 點，但隨獲利賣壓出籠漲幅收斂，終場在聯發科撐盤下，加權指數上漲 36.41 點或 0.19% 收 18889.19 點，仍創收盤新高，成交金額 4439 億元。

台電電價漲聲不斷 半導體、民生用電傳將全面調漲

經濟部擬 3 月中旬召開電價費率審議會，將此次電費調漲瞄準兩大群體，分別為半導體用電大戶，估 4 月起特高壓用戶調幅最高逾 1 成，以及電價比 20 年前還便宜的 330 度以下民生用電，藉此讓電價回歸合理並減少分戶規避高段電價投機行為，擬不分級距全面調漲。

〈鴻海 50 周年晚宴〉劉揚偉：下個 50 年基於規模擴大影響力 聚焦平台服務

鴻海 (2317-TW) 周二 (20 日) 晚間舉辦 50 周年晚宴，董事長劉揚偉除了感謝創辦人郭台銘及老員工所創造的成就，展望下一個 50 年，除了製造持續增加，在平台科技服務、軟硬體技術上不斷提升，創造更多價值。

劉揚偉進一步提到，集團在電動車布局上，除了 Luxgen n7 今年將大量交付外，電動巴士也會擴大布局，而在泰國與 PTT 集團合作的電動車廠，總裝今年大致就會完成，有機會直接開始對外接單。

〈鴻海 50 周年晚宴〉500 位海內外貴賓與會 郭台銘致詞透露最自豪這件事

鴻海 (2317-TW) 昨 (20) 日晚間舉行 50 周年慶祝晚宴，總共 500 位來自海內外重要貴賓與會，創辦人郭台銘致詞時表示，50 年來令他感到最自豪的，就是功地改變了數百萬同仁的生活。