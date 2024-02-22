輝達財報外掛多頭推進器 台股AI族群齊衝高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-22 12:23
輝達 (NVDA-US) 昨 (21) 日公布財報表現亮眼，激勵台股 AI 相關概念股今 (22) 日股價紛紛喊衝，包括台積電 (2330-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)，以及技嘉(2376-TW) 等 AI 族群活蹦亂跳。
廣達漲勢最強勁，早盤以 245.5 元開出，最高漲至 247.5 元，漲幅約 3.81%，成交爆量超過 3 萬張。台積電則大漲 8 元，漲幅 1.17%，成交量超過 1.9 萬張。緯創、技嘉則分別有 1.69% 與 1.01% 的漲幅，其中緯創成交量更是超過 8 萬張。
持續受惠 AI 商機，輝達去年第四季營收、獲利表現雙雙超出預期，去年第四季營收 221 億美元，年增 2 倍，寫下歷史新高，獲利為 128.4 億美元，年增超過 4 倍。此外，根據輝達財測，預期第一季營收為 240 億美元，高於分析師預期的 221 億美元。
輝達將於 3 月 18 至 21 日舉辦 AI 盛會 GTC 2024，屆時將發表最新款的 B100 晶片。據悉，台廠也不缺席，包括廣達與鴻海也將派員參與盛會。而台積電、緯穎 (6669-TW)、緯創、台達電 (2308-TW)、鴻海、華碩、技嘉、微星、聯發科，以及和碩等 10 家台灣廠商為贊助商。
輝達創辦人黃仁勳先前來台時曾點名未來台廠的「AI 超級巨星」，包括台積電、廣達、緯創、技嘉、鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW)、聯發科 (2454-TW)、微星 (2377-TW)，以及日月光投控 (3711-TW) 旗下的矽品。
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