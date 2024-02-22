輝達財報外掛多頭推進器 台股AI族群齊衝高

廣達漲勢最強勁，早盤以 245.5 元開出，最高漲至 247.5 元，漲幅約 3.81%，成交爆量超過 3 萬張。台積電則大漲 8 元，漲幅 1.17%，成交量超過 1.9 萬張。緯創、技嘉則分別有 1.69% 與 1.01% 的漲幅，其中緯創成交量更是超過 8 萬張。

輝達將於 3 月 18 至 21 日舉辦 AI 盛會 GTC 2024，屆時將發表最新款的 B100 晶片。據悉，台廠也不缺席，包括廣達與鴻海也將派員參與盛會。而台積電、緯穎 (6669-TW)、緯創、台達電 (2308-TW)、鴻海、華碩、技嘉、微星、聯發科，以及和碩等 10 家台灣廠商為贊助商。