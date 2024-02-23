台股今 (23) 日在美股大漲帶動下，早盤一度大漲近 160 點，最高來到 19012 點，但隨獲利賣壓出籠漲幅收斂，終場在聯發科撐盤下，加權指數上漲 36.41 點或 0.19% 收 18889.19 點，仍創收盤新高，成交金額 4439 億元。