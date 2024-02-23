〈台股盤後〉萬九曇花一現 獲利賣壓出籠 小漲36點收18889點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-23 14:23
台股今 (23) 日在美股大漲帶動下，早盤一度大漲近 160 點，最高來到 19012 點，但隨獲利賣壓出籠漲幅收斂，終場在聯發科撐盤下，加權指數上漲 36.41 點或 0.19% 收 18889.19 點，仍創收盤新高，成交金額 4439 億元。
中小型股表現弱勢，櫃買指數翻黑，下跌 0.46 點或 0.19%，收 246.58 點。
台積電今日上漲 5 元或 0.7%，收 0.72 點，聯發科則大漲 8.4%，收 1100 元，扮演撐盤要角，日月光投控也漲 2.2%；IC 設計族群漲跌互見，采鈺漲 6.5%，達發及祥碩均漲半根停板，瑞昱漲 2.8%，但世芯 - KY 跌 2.8%，失守 4000 元，矽力 *-KY 也跌 2.5%。
AI 股普遍開高走低，鴻海小跌 0.5%，廣達、技嘉、仁寶、台達電等跌逾 1%，緯創、英業達、宏碁等跌 2%、奇鋐跌 4.1%，不過，川湖漲 3%、緯穎漲 2.6%、微星漲 1%，在 AI 族群中相對有撐。
非電族群方面，重電族群延續攻勢，指標股華城大漲 8%、大同也漲近 3%，傳產普遍走弱，台塑四寶、中鋼、儒鴻等指標股走跌，航運股表現同樣低迷，貨櫃三雄、航空雙雄均收黑。
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