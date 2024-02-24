〈熱門股〉士電變壓器接單暢旺 周漲逾2成股價創新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-24 08:52

重電廠士電 (1503-TW)1 月營收 39.07 億元，寫下 2009 年以來新高，加上變壓器外銷訂單暢旺助攻，激勵士電本周股價大漲超過 2 成，周五 (23 日) 一度漲至 179.5 元，創下歷史新高，站穩所有均線。

士電周五開高走低一度翻黑，最低跌至 170.5 元，隨後急拉，最高漲至 179.5 元，股價寫下歷史新高。士電本周笑納 3 根紅 K 棒，周漲幅達 26.55%。觀察三大法人本周籌碼動向，周一 (19 日) 三大法人賣超 1655 張，接著便連 4 買，周二至周五三大法人合計買超 9728 張。

士電 1 月營收 39.07 億元，月增 39.24%，年增 23.72%，創下 2009 年以來新高。法人指出，美國電網建設將在 2025 年第一季開始加速，將推升變壓器需求增溫。不過目前國際上的變壓器大廠產能不足，美國政府需向外下單，因此帶動台灣變壓器成長，士電有望成為受惠業者。