〈熱門股〉東捷資訊拓碳盤查版圖 創6個月新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-24 11:06

資訊軟體服務業者東捷資訊 (6697-TW) 去年獲利創高，展望今年，在 ERP 等軟體授權維護客戶續約率高達 90% 的利基下，將加強拓展企業 ESG 碳盤查服務，力拚營運續創高，本周漲幅約 22%，最高來到 60.6 元創去年 8 月中旬以來新高價。

東捷資訊指出，據市調機構 IDC 指出，台灣資服市場將以年增 3.9% 穩健擴張，至 2027 年增長至 30.4 億美元規模。

東捷資訊今年有多個成長動能齊發，ERP 等軟體授權維護客戶續約率高達 90%。

另一方面，東捷資訊成功協助多家製造業客戶導入自主研發的製造執行系統 (MES)，並依客戶規模與需求提供不同版本的 MES 解決方案，近期也推出 SaaS 雲端訂閱制的 MES 快速版。

而看準碳盤查趨勢，東捷資訊推碳捷流雲端智能管理平台，有客戶開始採用。